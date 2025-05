Ende der LASK-Siegesserie mit einigen Misstönen

Der 32-jährige Deutsche gab an, eine neue Herausforderung suchen zu wollen und sprach von „drei wunderschönen Jahren“ beim LASK. Als Abschiedsgeschenk wäre ein Europacup-Ticket passend, doch der Weg dorthin ist noch weit. Zunächst geht es für den Ersten der Qualifikationsgruppe am 26. Mai in Linz mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder gegen Hartberg, im Falle eines Sieges wartet in Hin- und Rückspiel der Fünfte der Meistergruppe – entweder Rapid oder der Stadtrivale Blau-Weiß.