Indien und Pakistan einigen sich auf Waffenruhe

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zufrieden mit der von den USA vermittelten Feuerpause. Er sei sehr stolz auf die starke und unerschütterliche Führung in Pakistan und in Indien, schrieb er am späten Samstagabend auf seiner Plattform Truth Social. Beide hätten die Stärke, voll und ganz zu verstehen, dass es Zeit gewesen sei aufzuhören. „Ich werde mit Indien und Pakistan zusammenarbeiten, um zu sehen, ob nach ‘tausend Jahren‘ eine Lösung für die Kaschmir-Frage gefunden werden kann“, fügte er hinzu. Zudem werde er den Handel mit beiden Staaten ausweiten.