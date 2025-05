Warum bei diesem Kick im Dunkeln gespielt wurde

London, 1937. Es ist der erste Weihnachtstag. Die Partie zwischen dem FC Chelsea und Charlton Athletic hat kaum angefangen, da zieht im Stadion an der Stamford Bridge dichter Nebel auf. Das Spiel wird dennoch fortgesetzt. Vorerst. Denn in der 2. Hälfte wird das Duell aufgrund der immer dicker werdenen Nebelsuppe doch noch abgebrochen. Nur einer bekommt davon nichts mit, Charlton-Goalie Sam Bartram bleibt am Platz. Und ist lediglich verwundert, dass seine Vorderleute so gut verteidigen. Erst ein Polizist weist den Goalie 20 Minuten später auf seinen fehlenden Durchblick hin.