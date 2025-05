Ein Soundgarden als Einladung zum Wohlfühlen

Vielfalt statt normatives Einerlei

In diesem Rahmen gehen nicht nur Konzerte als Open Air oder im alten Schwimmbad über die Bühne, sondern auch ein Festival-Quiz, Jazz-Brunches (Flip Philipp Quartet, John Goldner Unlimited), DJ-LineUps, Kabarett (Helge Schneider, Dirk Stermann), Slams, Lesungen und Filmvorstellungen („Teaches of Peaches“, „Eileen Gray und das Haus am Meer“). Im Herbst hebt das Festival zum „Raumfahrtprogramm“ ab – mit Diskussionsrunden in leerstehenden Immobilien. Lückenfüller im Programm werden durch intelligente Planung von vornherein vermieden: „Wir bieten keinen Luxus, keinen Hochglanz. Aber jeder in unserem Team hat das Gefühl, etwas Besonderes zu machen. Das zieht eben Menschen an, die so etwas schätzen.“