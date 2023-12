Stiegen steigen als effektives Fitnesstraining

Langsam dem Idealgewicht näher kommen

„Stiegensteigen ist eine einfache und effektive ,Fitness-Wunderübung‘ im Alltag. Sie regt den Kreislauf an und verbrennt reichlich Kalorien - je nach Gewicht können das in einer Viertelstunde zwischen 100 und 200 Kalorien sein“, erklärt OA Dr. Eva Atzmanstorfer vom Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Salzkammergut Klinikum in Bad Ischl, OÖ.