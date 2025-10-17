Darum wird Physiotherapie immer wichtiger

Physio Austria, der Berufsverband der Physiotherapeuten in Österreich, fordert für Patienten den Direktzugang zu Physiotherapie. Dann wäre keine vorhergehende, ärztliche Anordnung mehr nötig (wie es jetzt der Fall ist). Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Therapeuten eine entsprechende Weiterbildung absolvieren (u. a. Masterstudiengänge). Ein solcher Direktzugang ist bereits seit Jahrzehnten in mehreren Ländern wie z. B. Schweden oder den Niederlanden gut etabliert.