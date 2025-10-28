„Reformer Pilates“ macht auch Jugendlichen Spaß

Das Training an den speziellen Geräten ist derzeit sehr gefragt. Auch in Österreich gibt es immer mehr Studios, die den Trendsport anbieten. Eigene „Transformer Pilates“-Gruppen für Teenager motivieren auch die Jungen zur Bewegung.
Nicht nur bei Profi-Basketballspielern, Tänzern oder Schauspielern wie Jennifer Aniston und Harry Styles (Mitglied der Band One Direction) ist Reformer Pilates beliebt. Auch in Wien gibt es bereits etliche Studios, in denen die Variante des traditionellen Pilates angeboten wird.
Ganzkörpertraining für individuelle Bedürfnisse
Auf einer beweglichen Plattform (dem Reformer) nimmt man verschiedene Positionen ein und führt eine Vielzahl an Übungen durch, die den ganzen Körper beanspruchen. Mithilfe von Federn und Seilen lässt sich dabei ein Widerstand erzeugen und an individuelle Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit anpassen.
Im Unterschied zu vielen anderen Sportarten trainiert man vor allem die tieferliegenden, kleinen Muskeln, die für die Stabilität eine entscheidende Rolle spielen. Ebenso werden Beweglichkeit gefördert sowie Ungleichgewicht der Muskeln ausgeglichen.
„Reformer-Pilates ist nicht nur für Erwachsene geeignet. Auch Teenager profitieren enorm von der Methode, vor allem in einer Zeit, in der Bewegungsmangel durch lange Schultage, Sitzen und Bildschirmzeit zum Alltag gehört“, berichtet Claudia Binder-Gnam, Inhaberin des Boutique-Studios „Nuju“ in Wien-Döbling.
Mit Abwechslung zum Sport motivieren
Dort werden seit Schulbeginn dieses Jahres vorerst zweimal pro Woche spezielle Reformer-Klassen für Teenager angeboten. „Das Training verbessert Körperhaltung, Koordination und Konzentration und kann so Haltungsschäden vorbeugen, die durch ständiges Sitzen entstehen“, so die Trainerin und Studiobesitzerin.
Den Jugendlichen macht das Training unter Gleichaltrigen sichtlich Spaß. Die Anleitung der Übungen durch erfahrene Trainer gewährleistet präzise, kontrollierte Bewegungen sowie korrekte Haltung und Ausführung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.