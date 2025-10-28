Vorteilswelt
Beliebter Trendsport

„Reformer Pilates“ macht auch Jugendlichen Spaß

Gesund
28.10.2025 06:00
Reformer Pilates: Auf einer beweglichen Plattform werden verschiedene Übungen durchgeführt.
Reformer Pilates: Auf einer beweglichen Plattform werden verschiedene Übungen durchgeführt.

Das Training an den speziellen Geräten ist derzeit sehr gefragt. Auch in Österreich gibt es immer mehr Studios, die den Trendsport anbieten. Eigene „Transformer Pilates“-Gruppen für Teenager motivieren auch die Jungen zur Bewegung.

Nicht nur bei Profi-Basketballspielern, Tänzern oder Schauspielern wie Jennifer Aniston und Harry Styles (Mitglied der Band One Direction) ist Reformer Pilates beliebt. Auch in Wien gibt es bereits etliche Studios, in denen die Variante des traditionellen Pilates angeboten wird.

Ganzkörpertraining für individuelle Bedürfnisse
Auf einer beweglichen Plattform (dem Reformer) nimmt man verschiedene Positionen ein und führt eine Vielzahl an Übungen durch, die den ganzen Körper beanspruchen. Mithilfe von Federn und Seilen lässt sich dabei ein Widerstand erzeugen und an individuelle Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit anpassen.

Trotz Konzentration beim Training ist auch viel Spaß dabei.
Trotz Konzentration beim Training ist auch viel Spaß dabei.
Die Trainerin sorgt für die korrekte Haltung und Ausführung der einzelnen Übungen.
Die Trainerin sorgt für die korrekte Haltung und Ausführung der einzelnen Übungen.
Reformer Pilates bietet ein effektives Ganzkörpertraining.
Reformer Pilates bietet ein effektives Ganzkörpertraining.
Mit Seilen und Federn wird ein Widerstand erzeugt, der sich individuell einstellen lässt.
Mit Seilen und Federn wird ein Widerstand erzeugt, der sich individuell einstellen lässt.

Im Unterschied zu vielen anderen Sportarten trainiert man vor allem die tieferliegenden, kleinen Muskeln, die für die Stabilität eine entscheidende Rolle spielen. Ebenso werden Beweglichkeit gefördert sowie Ungleichgewicht der Muskeln ausgeglichen.

„Reformer-Pilates ist nicht nur für Erwachsene geeignet. Auch Teenager profitieren enorm von der Methode, vor allem in einer Zeit, in der Bewegungsmangel durch lange Schultage, Sitzen und Bildschirmzeit zum Alltag gehört“, berichtet Claudia Binder-Gnam, Inhaberin des Boutique-Studios „Nuju“ in Wien-Döbling. 

Claudia binder-Gnam bietet in ihrem Studio „Nuju“ auch regelmäßig eigene Kurse für Teenager an.
Claudia binder-Gnam bietet in ihrem Studio „Nuju" auch regelmäßig eigene Kurse für Teenager an.

Mit Abwechslung zum Sport motivieren
Dort werden seit Schulbeginn dieses Jahres vorerst zweimal pro Woche spezielle Reformer-Klassen für Teenager angeboten. „Das Training verbessert Körperhaltung, Koordination und Konzentration und kann so Haltungsschäden vorbeugen, die durch ständiges Sitzen entstehen“, so die Trainerin und Studiobesitzerin.

Den Jugendlichen macht das Training unter Gleichaltrigen sichtlich Spaß. Die Anleitung der Übungen durch erfahrene Trainer gewährleistet präzise, kontrollierte Bewegungen sowie korrekte Haltung und Ausführung. 

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
