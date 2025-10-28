„Reformer Pilates“ macht auch Jugendlichen Spaß

Ganzkörpertraining für individuelle Bedürfnisse

Auf einer beweglichen Plattform (dem Reformer) nimmt man verschiedene Positionen ein und führt eine Vielzahl an Übungen durch, die den ganzen Körper beanspruchen. Mithilfe von Federn und Seilen lässt sich dabei ein Widerstand erzeugen und an individuelle Bedürfnisse und die Leistungsfähigkeit anpassen.