So (un)sicher fahren Senioren mit dem Auto

Senioren und Jugendliche verursachen mehr Personenschäden

Ältere Menschen sind gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere. So waren im vergangenen Jahr in Deutschland 77.700 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, was rund 15,1 Prozent aller Unfallbeteiligten entspricht. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt dagegen bei 22 Prozent. Einer der Gründe ist die geringere Teilnahme am Straßenverkehr - so fällt beispielsweise häufig die Fahrt zur Arbeit weg.