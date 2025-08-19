Fake-News zu Wahl: TV-Sender muss Millionen zahlen

Sender spricht von ausgewogener Berichterstattung

Newsmax weist die Verleumdungsvorwürfe bis heute zurück. „Wir stehen zu unserer Berichterstattung, die fair und ausgewogen ist und den professionellen Standards des Journalismus entspricht“, hieß es in der Mitteilung. Die außergerichtliche Einigung ermögliche nun aber den Blick nach vorn. „Nachdem diese Angelegenheiten geklärt sind, kann Newsmax seine Mission fortsetzen: eine präzise Berichterstattung zu liefern, lebhafte Debatten zu fördern und sicherzustellen, dass US-Amerikaner Zugang zu unterschiedlichen Standpunkten haben.“