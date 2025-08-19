Fake-Klinik aufgeflogen: Weitere Opfer gesucht!

Innerhalb weniger Wochen sind in der österreichischen Bundeshauptstadt gleich mehrere illegale Schönheitskliniken aufgeflogen. Im Zuge einer groß angelegten Razzia geriet zuletzt Anfang August ein Beauty-Studio ins Visier, in dem laienhaft Eingriffe wie Unterspritzungen und dergleichen durchgeführt wurden. Es werden weiterhin Opfer der Kurpfuscherinnen gesucht. Bitte melden!
Beauty-Eingriffe ohne richtige Ausbildung – ein Problem, das immer größere Ausmaße annimmt. Zuletzt wurden alleine in Wien gleich mehrere „Kliniken“ bzw. Studios entdeckt, deren Mitarbeiterinnen mit Hyaluron und Botox hantierten – und dabei gegen alle Regeln der Kunst. Ihre Kundinnen wurden teils massiv entstellt.
Bislang vier Opfer mit Komplikationen
Im Fall jener Fake-Klinik, die Anfang August im Bereich der Felberstraße aufflog, sind bis dato vier Opfer bekannt, bei denen nach den illegalen Behandlungen Komplikationen auftraten.
Da die Ermittlungen in dem Fall noch weiter in vollem Gange sind, hat die Polizei erneut einen Aufruf gestartet.
Mögliche weitere Opfer oder Personen, die sachdienlichen Hinweise zu dem Fall haben, werden ersucht sich an das Kriminalreferat Fünfhaus unter SPK-W-15-Referate@polizei.gv.at zu wenden.
