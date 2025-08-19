Fake-Klinik aufgeflogen: Weitere Opfer gesucht!

Innerhalb weniger Wochen sind in der österreichischen Bundeshauptstadt gleich mehrere illegale Schönheitskliniken aufgeflogen. Im Zuge einer groß angelegten Razzia geriet zuletzt Anfang August ein Beauty-Studio ins Visier, in dem laienhaft Eingriffe wie Unterspritzungen und dergleichen durchgeführt wurden. Es werden weiterhin Opfer der Kurpfuscherinnen gesucht. Bitte melden!