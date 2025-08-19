Vorteilswelt
Beauty-Pfusch in Wien

Fake-Klinik aufgeflogen: Weitere Opfer gesucht!

Wien
19.08.2025 12:23
Bislang sind vier Opfer bekannt, die gesundheitliche Schäden davontrugen.
Bislang sind vier Opfer bekannt, die gesundheitliche Schäden davontrugen.(Bild: APA/GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN)

Innerhalb weniger Wochen sind in der österreichischen Bundeshauptstadt gleich mehrere illegale Schönheitskliniken aufgeflogen. Im Zuge einer groß angelegten Razzia geriet zuletzt Anfang August ein Beauty-Studio ins Visier, in dem laienhaft Eingriffe wie Unterspritzungen und dergleichen durchgeführt wurden. Es werden weiterhin Opfer der Kurpfuscherinnen gesucht. Bitte melden!

0 Kommentare

Beauty-Eingriffe ohne richtige Ausbildung – ein Problem, das immer größere Ausmaße annimmt. Zuletzt wurden alleine in Wien gleich mehrere „Kliniken“ bzw. Studios entdeckt, deren Mitarbeiterinnen mit Hyaluron und Botox hantierten – und dabei gegen alle Regeln der Kunst. Ihre Kundinnen wurden teils massiv entstellt. 

Bislang vier Opfer mit Komplikationen
Im Fall jener Fake-Klinik, die Anfang August im Bereich der Felberstraße aufflog, sind bis dato vier Opfer bekannt, bei denen nach den illegalen Behandlungen Komplikationen auftraten. 

Lesen Sie auch:
Es wurden ästhetische Behandlungen ohne Genehmigung angeboten.
Nächste Fake-Klinik
Falsche Ärztin gab sich einfach als „Putzfrau“ aus
01.08.2025
„Entstellte Gesichter“
Erneut illegale Schönheitsklinik aufgeflogen
02.08.2025
Krone Plus Logo
Illegale Beauty-Klinik
Neben Gurke lagen im Eiskasten die Botoxfläschchen
13.08.2025

Da die Ermittlungen in dem Fall noch weiter in vollem Gange sind, hat die Polizei erneut einen Aufruf gestartet.

Mögliche weitere Opfer oder Personen, die sachdienlichen Hinweise zu dem Fall haben, werden ersucht sich an das Kriminalreferat Fünfhaus unter SPK-W-15-Referate@polizei.gv.at zu wenden.

Porträt von krone.at
krone.at
Wien
BundeshauptstadtRazzia
