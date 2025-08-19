Schon wieder blutige Messerattacke am Yppenplatz

Schon wieder ist es in der Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung inklusive Messerattacke gekommen. Laut Polizei gerieten demnach am Montagabend mindestens acht Männer aneinander.
Gegen 21.50 Uhr soll einer der Männer ein Messer gezogen und einen Kontrahenten am Unterarm verletzt haben. Die alarmierten Beamten nahmen insgesamt sechs Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren fest. Zwei von ihnen mussten nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht werden.
Tatwaffe bislang nicht gefunden
Die mutmaßliche Tatwaffe konnte nicht mehr gefunden werden. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung sowie der Teilnahme an einem Raufhandel ermittelt.
Kommentare
