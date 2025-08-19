Sara Kulka: „Ich entstand durch Vergewaltigung“

Sara Kulka sorgt in der Reality-Show „Villa der Versuchung“ für eine schockierende Enthüllung. Die ehemalige „GNTM“-Kandidatin berichtete ihren Mitstreitern davon, dass sie „durch eine Vergewaltigung entstanden“ sei.
Als eine von Heidi Klums „Topmodels“ wurde Sara Kulka 2012 berühmt. Derzeit nimmt die 35-Jährige in der Reality-TV-Show „Villa der Versuchung“ teil und sorgte dort für eine wahre Schock-Enthüllung.
„Meine Mutter konnte mich nicht lieben, denn ich bin durch eine Vergewaltigung entstanden“, verriet Kulka unter Tränen und sorgte bei ihren Mitstreiterinnen Jasmin Herren und Patricia Blanco mit dieser Offenbarung für Entsetzen.
Auf schiefe Bahn geraten
Demnach sei ihre Mutter erst 17 Jahre alt gewesen, als sie nach der schrecklichen Tat schwanger geworden sei. Das sei auch der Grund gewesen, warum sie bei ihrer Großmutter in Polen aufgewachsen sei und mit ihrer Mutter ein schwieriges Verhältnis hatte. „Ich bin immer alleine gewesen, meine Mutter war ja auch nie da“, führte sie unter Tränen aus.
Wie die Ex-„GNTM“-Kandidatin weiter enthüllte, sei sie daher auch schnell auf die schiefe Bahn geraten, habe schon mit elf Jahren zu rauchen, wenig später zu kiffen begonnen. Auch Speed, Ecstasy und Crystal Meth habe sie in der Vergangenheit bereits konsumiert.
„Wenn meine Kinder nicht wären ...“
Ihre eigene Familie habe ihr dabei geholfen, „aus der Dunkelheit zu entkommen“, schilderte Kulka weiter. Vor allem ihren Kindern und ihrem jetzigen Ex-Ehemann sei sie zu Dank verpflichtet, denn diese hätten sie „gelehrt, was bedingungslose Liebe ist“, so Kulka. „Wenn meine Kinder nicht wären – ich wäre nicht mehr am Leben.“
Von Herren und Blanco gab es für dieses mutige Geständnis viel Lob und ermutigende Worte. Dass sich Kulka ihr anvertraut habe, „werde ich nie vergessen“, so Herren, die in der Show ebenfalls über ihre schwierige Kindheit gesprochen hatte.
Ochsenknecht fliegt aus „Villa der Versuchung“
Das Finale von „Villa der Versuchung“, die vor Beginn der Ausstrahlung in Thailand aufgezeichnet wurde, ist am 25. August auf Sat.1 zu sehen, auf JoynPlus+ können Abonnenten es aber bereits jetzt streamen. Kurz vor dem Finale flog übrigens Jimi Blue Ochsenknecht aus der Show, der über sein Aus „sehr happy“ war.
Der Schauspieler steht am Freitag wegen einer jahrelang offenen Rechnung eines Tiroler Hotels wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Innsbruck vor Gericht.
