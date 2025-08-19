Tiroler Gläubige absolvierten 88.000 Stunden

Orientierungslose Wanderin stürzte über Steilhang
Vor wenigen Tagen feierte die Pfarre Zell am Ziller in Tirol ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren wird von rund 200 Gläubigen die ewige Anbetung praktiziert, mehr als 88.000 Stunden wurden in den vergangenen zehn Jahren absolviert. „Einige machen deswegen sogar Urlaub in unserer Gemeinde“, verrät der Dekan.
Durch eine Initiative von zwei Pfarrgemeinderätinnen und dem Pfarrgemeinderat kam diese Idee zustande. Am 15. August 2015 fiel in der Altenheimkapelle Zell am Ziller der Startschuss. Mittlerweile ist die Anbetung im Engelbertmuseum im Widumsgarten.
