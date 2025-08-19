Tiroler Gläubige absolvierten 88.000 Stunden

Vor wenigen Tagen feierte die Pfarre Zell am Ziller in Tirol ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren wird von rund 200 Gläubigen die ewige Anbetung praktiziert, mehr als 88.000 Stunden wurden in den vergangenen zehn Jahren absolviert. „Einige machen deswegen sogar Urlaub in unserer Gemeinde“, verrät der Dekan.