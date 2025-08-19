Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einigung erzielt

Air Canada beendet Streik nach drei Tagen

Ausland
19.08.2025 13:01
Mitten in der Sommerzeit fielen bei Air Canada von Samstag bis Montag viele Flüge aus.
Mitten in der Sommerzeit fielen bei Air Canada von Samstag bis Montag viele Flüge aus.(Bild: AP/Darryl Dyck)

Drei Tage lang streikten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air Canada. Die Forderungen: höhere Löhne und die Bezahlung von Tätigkeiten am Boden. Nun ist der Flugverkehr wieder in Bewegung. Die Gewerkschaft CUPE und die Airline haben sich auf eine vorläufige Einigung verständigt.

0 Kommentare

Die Gewerkschaft CUPE hat eine Einigung mit der Fluggesellschaft Air Canada erzielt und beendet damit den dreitägigen Arbeitskampf. „Der Streik ist beendet“, teilte die Gewerkschaft auf Facebook mit. „Wir haben eine vorläufige Vereinbarung, die wir Ihnen vorlegen werden.“ Details wurden zunächst nicht bekannt. Der erste Ausstand des Kabinenpersonals von Air Canada seit 1985 hatte am Samstag begonnen und hunderttausende Passagiere mitten in der Sommerreisezeit getroffen.

Erste Flüge ab Dienstagabend
Die kanadische Fluglinie bestätigte die Einigung und kündigte an, den Flugbetrieb Schritt für Schritt wieder aufzunehmen. Erste Flüge dürfte es am Dienstagabend geben.

Flugbegleiter forderten höhere Löhne
Kern des Konflikts waren die Forderungen der Flugbegleiter nach höheren Löhnen und einer Bezahlung für Tätigkeiten am Boden, wie etwa das Einsteigenlassen der Passagiere. Bisher werden sie, wie bei den meisten Fluggesellschaften üblich, nur für die Zeit entlohnt, in der sich das Flugzeug bewegt. In den USA haben die Flugbegleiter von American Airlines und Alaska Airlines in jüngsten Tarifabschlüssen bereits durchgesetzt, dass die Bezahlung mit dem Boarding der Passagiere beginnt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf