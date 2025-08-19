„Unsere jungen Talente gehören voll unterstützt!“

Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister weiß genau, wie hart der Weg nach oben ist: „Ich wäre froh gewesen, wenn mich erfahrene Sportler in jungen Jahren unterstützt hätten. Vielleicht hätte ich da schon früher etwas gewonnen“, gesteht sie bei einer Veranstaltung im Postsportverein Wien von MaxiNutrition – und erklärt, warum sie heute selbst junge Talente unter ihre Fittiche nimmt.