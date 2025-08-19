„Unsere jungen Talente gehören voll unterstützt!“

Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!
Dadic verpasst Quali
Die Sportchallenge von MaxiNutrition in Wien war ein voller Erfolg: Ehemalige Spitzenathleten rund um Ski-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister geben den jungen Talenten Tipps für eine erfolgreiche Karriere.
Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister weiß genau, wie hart der Weg nach oben ist: „Ich wäre froh gewesen, wenn mich erfahrene Sportler in jungen Jahren unterstützt hätten. Vielleicht hätte ich da schon früher etwas gewonnen“, gesteht sie bei einer Veranstaltung im Postsportverein Wien von MaxiNutrition – und erklärt, warum sie heute selbst junge Talente unter ihre Fittiche nimmt.
