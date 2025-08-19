„Clown aus Kiew“ und „bellende europäische Hunde“

Damit war die grauenvolle Hasstirade noch nicht zu Ende. „Europa hat ihm gedankt und sich eingeschleimt“, ätzte Medwedew auf dem Portal X weiter. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekam sein Fett weg. „Die Frage ist, welche Melodie der Clown aus Kiew daheim bei Garantien und Territorien spielen wird, wenn er wieder seine grüne Militäruniform angezogen hat“, mobbte der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates weiter. Medwedew gibt in der Moskauer Außendarstellung oft den Scharfmacher, neben dem Kremlchef Wladimir Putin gemäßigt und vernünftig wirken soll.