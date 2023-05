Senioren wehren sich gegen Führerschein-„Nachzipf“

Ich alter „Krone“-Redakteur komme schön langsam auch in ein höheres Alter, aber ich lasse mich vom Seniorenbundchef nicht zum Granteln anstiften. Denn irgendwann werde ich dankbar sein, wenn mir jemand dabei hilft, zu erkennen, ob ich eigentlich noch fahrtauglich bin. Ich rede von Profis, nicht von meiner Frau, die sich als Beifahrerin (egal von wem!) sowieso meistens fürchtet.

Es muss ja keine Pflichtuntersuchungen geben. Aber Angebote, die sich vielleicht in einem Bonus bei der Kfz-Versicherung niederschlagen, wenn man sie in Anspruch nimmt und tauglich für einen heutigen Computer auf Rädern ist.