Rätsel um gruselige „Zombie-Eichhörnchen“ gelöst

Sie hätten direkt aus dem Horror-Roman „Friedhof der Kuscheltiere“ von Stephen King, dem bekanntesten Schriftstellers von Maine, stammen können. Seit Mitte 2023 wurden in dem Neuengland-Bundesstaat immer wieder entstellte Eichhörnchen fotografiert. Diese sahen aus, als seien sie aus dem Grab wiederauferstanden. Jetzt konnten die Wildtier-Behörden endlich herausfinden, was es mit den „Zombie“-Nagern auf sich hat.