Fahrtauglichkeit: EU setzt auf Selbsteinschätzung

Auch kürzere Fristen bei der Erneuerung der Führerschein im Alter sollen den jeweiligen Ländern überlassen werden, hieß es in einer Aussendung des Rats am Montag. Die mögliche Prüfung des Gesundheitszustands bei der Erneuerung des Führerscheins, wie sie in einigen EU-Staaten üblich ist, hatte in Österreich die Wogen hochgehen lassen. Ein Entwurf hatte vorgesehen, dass ältere Menschen alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen müssen.