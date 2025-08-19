Vorteilswelt
Kanu

Maurer als Solokämpfer bei Sprint-WM am Start!

Sport-Mix
19.08.2025 11:49
Timon Maurer
Timon Maurer(Bild: GEPA)

Österreichs einziger Vertreter bei den Sprint-Weltmeisterschaften im Kanu in Mailand ist Timon Maurer!

0 Kommentare

Ab Mittwoch wird er auf der olympischen 1.000-m-Distanz und über 500 m an den Start gehen.

„Prinzipiell lief alles wie geplant“, sagte Maurer zur Vorbereitung. Man habe sich heuer entschieden, auf die EM zu verzichten und auf die WM als Höhepunkt zu setzen.

Bestes WM-Ergebnis bisher war Platz sechs 2023 in Duisburg über 500 m, bei der EM im Vorjahr wurde es Bronze.

