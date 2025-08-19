Maurer als Solokämpfer bei Sprint-WM am Start!

Statt Weltmeisterschaft wird Hochzeit geplant!
Dadic verpasst Quali
Österreichs einziger Vertreter bei den Sprint-Weltmeisterschaften im Kanu in Mailand ist Timon Maurer!
Ab Mittwoch wird er auf der olympischen 1.000-m-Distanz und über 500 m an den Start gehen.
„Prinzipiell lief alles wie geplant“, sagte Maurer zur Vorbereitung. Man habe sich heuer entschieden, auf die EM zu verzichten und auf die WM als Höhepunkt zu setzen.
Bestes WM-Ergebnis bisher war Platz sechs 2023 in Duisburg über 500 m, bei der EM im Vorjahr wurde es Bronze.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.