„Woker Sch***“
„Bunte“ Käseverpackung entfacht rechten Shitstorm
Die deutsche Käsemarke Milram brachte ein neues Verpackungs-Design in die Supermärkte – bunt, modern und vielfältig sind die Motive und die Menschen auf den Käsepackungen. Rechte hetzen jetzt im Netz gegen die Designs.
Es sollte ein harmloser, farbenfroher Impuls im Kühlregal sein – Die neue „Design-Edition“ der Käsemarke aus Norddeutschland zeigt Menschen aller Altersgruppen und verschiedener Hautfarben im alltäglichen Miteinander. Drei Künstler und Künstlerinnen haben insgesamt zehn Motive für die Sonderedition entworfen.
Rechte hetzen gegen Motive
Womit die Marke wohl nicht gerechnet hat: Rechte Kreise kaperten die Debatte und verbreiten ihre eigenen Ideologien im Netz. So teilten Userinnen und User etwa Beiträge auf X unter dem Hashtag #MilramBoykottJetzt. Andere sprachen abfällig von „wokem Scheiß“. Sogar eine AfD-Politikerin positionierte sich online gegen das neue Design.
Marke wollte „Statement für Gemeinschaft“
Milram äußerte sich selbst zu der Aktion und sagte: „Die Gestaltung ist bewusst unpolitisch und spiegelt visuell die Vielfalt unserer Gesellschaft wider – nicht mehr und nicht weniger. Versuche, aus den Verpackungen eine politische Botschaft abzuleiten, wirken konstruiert und gehen am eigentlichen Anliegen der Aktion vorbei.“
Es sei schade, dass einzelne Gruppen im Internet rassistische und diskriminierende Inhalte verbreiten würden, so Milrams Statement. Bis Oktober soll die Käse-Edition noch in den Kühlregalen zu finden sein.
