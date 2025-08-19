„Bunte“ Käseverpackung entfacht rechten Shitstorm

Marke wollte „Statement für Gemeinschaft“

Milram äußerte sich selbst zu der Aktion und sagte: „Die Gestaltung ist bewusst unpolitisch und spiegelt visuell die Vielfalt unserer Gesellschaft wider – nicht mehr und nicht weniger. Versuche, aus den Verpackungen eine politische Botschaft abzuleiten, wirken konstruiert und gehen am eigentlichen Anliegen der Aktion vorbei.“