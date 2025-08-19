60-Jähriger kündigt Comeback in World Rally Car an

Was ist das bloß für eine Geburtstagsüberraschung! Neun Jahre nach seinem Abschied vom Motorsport kündigte ein sechsfacher Ex-Rallye-Staatsmeister und dreifacher Dakar-Teilnehmer im Alter von 60 an: „Ich geh’ demnächst einmal testen.“ Und das in einem PS-Monster – einem World Rally Car!