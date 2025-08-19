Kleinbus in zwei Teile zerfetzt: Lenker hat Glück

Zu einem heftigen Verkehrsunfall kam es Montagabend in St. Stefan ob Leoben (Steiermark): Der Lenker eines Kleinbusses verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen mehrere Straßenleitpflöcke und ein Brückengeländer. Der Kleinbus wurde in zwei Hälften zerfetzt. Der Lenker kam relativ glimpflich davon.
Angesichts der Bilder des wild verwüsteten Wracks scheint es wie ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist: Wie die Freiwillige Feuerwehr Kaisersberg (Gemeinde St. Stefan ob Leoben) mitteilt, kam es am Montag in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall auf der L518 Murtal-Begleitstraße.
Laut der Feuerwehr verlor der Lenker eines Kleinbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Straßenleitpflöcken sowie schließlich mit einem Brückengeländer.
Unfallfahrzeug zweigeteilt
„Als die Kameradinnen und Kameraden der FF Kaisersberg am Einsatzort eintrafen, fanden sie das Unfallfahrzeug in zwei Hälften zerteilt vor“, heißt es in der Aussendung der Feuerwehr.
Doch der Lenker dürfte mehrere Schutzengel gehabt haben: Er erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins LKH Leoben gebracht.
