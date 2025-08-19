Kleinbus in zwei Teile zerfetzt: Lenker hat Glück

Zu einem heftigen Verkehrsunfall kam es Montagabend in St. Stefan ob Leoben (Steiermark): Der Lenker eines Kleinbusses verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen mehrere Straßenleitpflöcke und ein Brückengeländer. Der Kleinbus wurde in zwei Hälften zerfetzt. Der Lenker kam relativ glimpflich davon.