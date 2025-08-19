Vom Wuppertal zu Fuß bis an den Klopeiner See

Bruno Radau macht seit Jahrzehnten Urlaub in Kärnten. Heuer nahm der Deutsche die über 1200 Kilometer lange Strecke zu Fuß auf sich. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der 60-Jährige über das abenteuerliche Unterfangen.
Die Pension Poklukar, in Weitendorf bei Stein im Jauntal, und die Familie von Bruno Radau verbindet seit den 1970er-Jahren eine besondere Freundschaft. „Wir waren mit unseren Elten 1970 das erste Mal hier und kommen seit damals einmal im Jahr“, erzählt der Wuppertaler im „Krone“-Gespräch. Heuer wagte der 60-Jährige ein abenteuerliches Unterfangen: zu Fuß von seiner nordrhein-westfälischen Heimatstadt Schwelm in Richtung Kärnten.
Detaillierte Planung und göttlicher Segen
Nachdem Radau gemeinsam mit seinem Sohn Daniel schon vor zehn Jahren vom Wupptertal an den Klopeiner See geradelt war, plante er heuer mittels App seinen Fußmarsch über die Alpen. „Am 11. Juni war es dann schließlich so weit“, erzählt der Handwerksmeister, der vor dem Abmarsch auch von einem Pastor den Segen erhielt.
Auf meiner Reise habe ich auch immer wieder Kirchen und Gottesdienste besucht. Das hat mir Kraft gegeben. Auch dass meine Frau ein Stück mitgewandert ist, war schön.
Bruno Radau, Weitwanderer
„Am Anfang war es schon ziemlich extrem. Besonders die Hitze machte mir zu schaffen.“ Immerhin herrschten bis zu 35 Grad Celsius. Auch die Herbergssuche war für Radau auf seiner Tour manchmal eine Herausforderung. Doch immer fand der Familienvater Unterschlupf. „Einmal nächtigte ich in einer Jugendherberge und einmal im Kloster St. Florian bei Linz. Und da habe ich das erste Mal dann die Alpen gesehen – da hatte ich Tränen in den Augen.“
Über den Triebener Tauern ging es dann immer weiter in Richtung Süden bis nach Weitendorf, wo nach 59 Tagen die Brüder Felix und Norbert Poklukar auf ihren langjährigen Freund warteten. „Anschließend habe ich dann ein paar Tage bei Felix in Ferlach verbracht und bin dann wieder zu Fuß nach Weitendorf, wo ich dann meine Familie traf“, sagt Radau, der von dem Empfang noch immer gerührt ist. Zuvor erhielt der Weitwanderer bei der Ankunft in Kärnten auch noch den Segen von Pater Anton.
Noch bis Samstag möchte Radau gemeinsam mit seiner Familie die Zeit in Kärnten genießen, bevor es dann wieder mit dem Auto Richtung Norden geht.
