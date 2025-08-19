Vom Wuppertal zu Fuß bis an den Klopeiner See

Über den Triebener Tauern ging es dann immer weiter in Richtung Süden bis nach Weitendorf, wo nach 59 Tagen die Brüder Felix und Norbert Poklukar auf ihren langjährigen Freund warteten. „Anschließend habe ich dann ein paar Tage bei Felix in Ferlach verbracht und bin dann wieder zu Fuß nach Weitendorf, wo ich dann meine Familie traf“, sagt Radau, der von dem Empfang noch immer gerührt ist. Zuvor erhielt der Weitwanderer bei der Ankunft in Kärnten auch noch den Segen von Pater Anton.