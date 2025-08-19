Diese Werte sind Menschen in Österreich wichtig

Ein gesundheitsbewusstes Leben ist hingegen nur jeder vierten befragten Person wichtig. Schlusslichter sind die Bereiche Innovation und Dynamik. Bei den Dingen, über man in Österreich Bescheid wissen sollte, werden vor allem Höflichkeit im Umgang mit anderen, ein Bezug zur Umwelt, Leistungsbereitschaft und Arbeitsmoral genannt.



Hier sehen Sie die abgefragten Werte, die am meisten Zustimmung erhalten haben: