EU schiebt Zwang zur Chatkontrolle auf lange Bank

Datenschützer liefen gegen die als Instrument gegen Darstellungen von Kindesmissbrauch präsentierte Überwachungsmaßnahme Sturm, geißelten verpflichtende Scans als „Generalverdacht“ und werten nun das Festhalten an der Übergangslösung als Erfolg. Man rechne nicht mehr damit, dass es in der Angelegenheit vor der EU-Wahl 2024 zur Einigung komme, so die Bürgerrechts-NGO EDRi.