Vor Trade-Deadline: Raimanns Colts holen Superstar

Die Indianapolis Colts von Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann haben sich am letzten Transfertag mit Starverteidiger Sauce Gardner verstärkt.
Der 25-jährige Cornerback von den New York Jets wechselt laut Angaben des TV-Senders ESPN für zwei Erstrundenwahlrechte im Draft und Passempfänger AD Mitchell zum aktuellen Spitzenreiter der American Football Conference (AFC).
Defensiver Superstar
Gardner wurde 2022 im NFL Draft an vierter Stelle von den New York Jets ausgewählt und etablierte sich bereits in seiner ersten Saison als einer der Ligabesten auf seiner Position. Nun soll er Raimann und den Colts dabei helfen den ersten Super Bowl seit 2009 zu erreichen.
