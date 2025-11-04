Vorteilswelt
NFL

Vor Trade-Deadline: Raimanns Colts holen Superstar

US-Sport
04.11.2025 20:27
Sauce Gardner wird künftig für Raimanns Indianapolis Colts auflaufen.
Sauce Gardner wird künftig für Raimanns Indianapolis Colts auflaufen.(Bild: AP/Kin Cheung)

Die Indianapolis Colts von Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann haben sich am letzten Transfertag mit Starverteidiger Sauce Gardner verstärkt.

Der 25-jährige Cornerback von den New York Jets wechselt laut Angaben des TV-Senders ESPN für zwei Erstrundenwahlrechte im Draft und Passempfänger AD Mitchell zum aktuellen Spitzenreiter der American Football Conference (AFC). 

Bernhard Raimann
Bernhard Raimann(Bild: GEPA)

Defensiver Superstar
Gardner wurde 2022 im NFL Draft an vierter Stelle von den New York Jets ausgewählt und etablierte sich bereits in seiner ersten Saison als einer der Ligabesten auf seiner Position. Nun soll er Raimann und den Colts dabei helfen den ersten Super Bowl seit 2009 zu erreichen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
