Altach feiert Rekordumsatz – Präsidium bestätigt

Das Jahresergebnis ist mit 18.733,48 Euro knapp positiv, das Eigenkapital beträgt weiter mehr als 3,1 Mio. Euro. Diese Zahlen gab der Vorarlberger Klub am Dienstag in seiner Generalversammlung bekannt. Das seit 2019 amtierende Präsidium um Präsident Peter Pfanner wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.