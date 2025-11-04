Liebespaar heiratete auf Intensivstation in NÖ

Ehepaar will Hoffnung geben

„Solche besonderen Momente zeigen, dass Medizin nicht nur aus Diagnosen und Therapien besteht, sondern vor allem aus Menschlichkeit, Empathie und gemeinsamer Fürsorge“, so das Palliativteam des Universitätsklinikums St. Pölten. Der nächste Wunsch des Paares ist eine Verlegung in ein heimatnahes Krankenhaus, um näher bei der Familie sein zu können. Außerdem möchten sie ihre Geschichte gerne teilen: „Wir hoffen, dass wir mit unserer Geschichte anderen Menschen Mut machen und etwas Hoffnung geben können. Liebe, Zusammenhalt und Menschlichkeit sind gerade in schwierigen Zeiten das Wichtigste.“