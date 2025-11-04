Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schräger TikTok-Trend

ORF-Moderator Armin Wolf wird live zum Vogel

Viral
04.11.2025 23:06
Armin Wolfs TikTok-Bird im „ZiB“-Studio
Armin Wolfs TikTok-Bird im „ZiB“-Studio(Bild: Screenshot/ORF)

Für den „Bird“-Trend auf TikTok lassen sich Menschen wie Vögel sitzend filmen. „Zeit im Bild“-Moderator Armin Wolf probierte das Ganze in Anzug und Krawatte live auf Sendung. 

0 Kommentare

Im Gegensatz zu anderen, teils lebensgefährlichen Trends auf der chinesischen Videoplattform kommt der „Bird“-Trend ganz und gar harmlos daher. Einfach hinter einen Tisch stellen, die Hände unters T-Shirt oder Hemd stecken und damit die Beine des sitzenden Vogels imitieren – und schon wird man zum hockenden Uhu.

Der Wolf wird zum Vogel
Am Dienstagabend wurde live im ORF der Wolf zum Vogel, genaugenommen Moderator Armin Wolf. Der ließ es sich nicht nehmen, den TikTok-Trend im gewohnt seriösen „ZiB 2“-Outfit aus Anzug und Krawatte zu probieren. Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen und dürfte bei den Zuschauern für Belustigung gesorgt haben.

Lesen Sie auch:
Sonderlich begeistert wirkte der ORF-Star nicht von der Idee, Pudding mit Gabel zu essen.
Skurriler Trend
Darum verspeist Armin Wolf Pudding mit der Gabel
29.09.2025
Neue Gebühr „lästig“
FPÖ-Kampagne gegen ORF: So antwortet Armin Wolf
04.01.2024
Krone Plus Logo
Der Gesundheit wegen
„Planken“ wir wieder! Aber nicht wie Armin Wolf
07.08.2023

Wolf (59) hatte immer wieder in der wohl bekanntesten Nachrichtensendung des Landes lustige Trends und Scherze aufgegriffen. So „plankte“ er auf dem Moderationstisch, ließ sich während der Hitzewelle einen Cocktail servieren oder übergoss sich mit Wasser. Knallbunte Perücken, der ÖFB-Team-Schal und der im Zuge eines Fotos mit René Benko und Georg Dornauer viel diskutierte Jägerhut waren bereits Accessoires des ORF-Stars im „ZiB 2“-Studio gewesen.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.542 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
136.733 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
130.404 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Viral
Schräger TikTok-Trend
ORF-Moderator Armin Wolf wird live zum Vogel
„Etwas traumatisiert“
Frau erhielt Leichenteile statt Pillen per Post
Tagelang verschwunden
Hund fand dank stinkender Socken zurück nach Hause
Albtraum bei Tempo 120
Gurt ging plötzlich auf: Horrorfahrt in Achterbahn
Schock für Käufer
Luxus-Mercedes hatte Bremsklötze aus Holz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf