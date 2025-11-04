ORF-Moderator Armin Wolf wird live zum Vogel

Wolf (59) hatte immer wieder in der wohl bekanntesten Nachrichtensendung des Landes lustige Trends und Scherze aufgegriffen. So „plankte“ er auf dem Moderationstisch, ließ sich während der Hitzewelle einen Cocktail servieren oder übergoss sich mit Wasser. Knallbunte Perücken, der ÖFB-Team-Schal und der im Zuge eines Fotos mit René Benko und Georg Dornauer viel diskutierte Jägerhut waren bereits Accessoires des ORF-Stars im „ZiB 2“-Studio gewesen.