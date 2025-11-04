Topfavoritin Sabalenka siegt bei WTA Finals erneut

Topfavoritin Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Riad ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Die Nummer eins der Tennis-Welt rang am Dienstag in der saudischen Hauptstadt die US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:4,2:6,6:3 nieder.
Im Entscheidungssatz lag die Belarussin bereits ein Break zurück. Auch Titelverteidigerin Coco Gauff hielt ihre Halbfinal-Chancen am Leben. Die Weltranglisten-Dritte besiegte die Italienerin Jasmine Paolini 6:3,6:2.
Gauff trifft auf Sabalenka
Die 21-jährige Gauff trifft am Donnerstag im abschließenden Spiel der Gruppe „Stefanie Graf“ auf Sabalenka, die ihr Halbfinal-Ticket ebenfalls noch nicht fix in der Tasche hat. Gauffs zehn Jahre ältere Landsfrau Pegula bekommt es mit Paolini zu tun. Die Italienerin ist nach zwei Niederlagen vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen, war wegen einer Erkrankung aber nicht in Bestbesetzung angetreten. „Ich glaube nicht, dass Jasmine bei 100 Prozent war“, meinte auch Gauff.
