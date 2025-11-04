Topfavoritin Sabalenka siegt bei WTA Finals erneut

Gauff trifft auf Sabalenka

Die 21-jährige Gauff trifft am Donnerstag im abschließenden Spiel der Gruppe „Stefanie Graf“ auf Sabalenka, die ihr Halbfinal-Ticket ebenfalls noch nicht fix in der Tasche hat. Gauffs zehn Jahre ältere Landsfrau Pegula bekommt es mit Paolini zu tun. Die Italienerin ist nach zwei Niederlagen vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen, war wegen einer Erkrankung aber nicht in Bestbesetzung angetreten. „Ich glaube nicht, dass Jasmine bei 100 Prozent war“, meinte auch Gauff.