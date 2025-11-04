LIVE ab 18.45 Uhr: Napoli und Arsenal in Konferenz

Vierter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: In den Dienstag-Frühspielen trifft die SSC Napoli auf Eintracht Frankfurt und Slavia Prag empfängt den FC Arsenal. Wir berichten live (siehe unten)!
Hier der LIVETICKER:
Lediglich Außenseiter ist Slavia Prag mit Muhammed Cham heute im Heimspiel gegen den FC Arsenal.
Die „Gunners“ aus London führen die Premier League überlegen an und sind auch in der Champions League mit drei Siegen ohne Gegentor aus drei Spielen perfekt gestartet.
Offenes Duell SSC Napoli gegen Eintracht Frankfurt
Beim Duell von SSC Napoli und Eintracht Frankfurt ist die Favoritenrolle schon nicht mehr so eindeutig verteilbar.
Nach jeweils einem Sieg und zwei Niederlagen liegen die beiden Klubs in der Tabelle passenderweise auch auf den Plätzen 23 und 22 ...
