Ausnahmen bei End-to-End-Verschlüsselung geplant

Bevor die Regelung in Kraft treten kann, sind noch mehrere Hürden zu nehmen. Das Plenum des EU-Parlaments muss kommende Woche eigentlich nicht mehr zustimmen. Sollten genügend Abgeordnete Einwände erheben, kann eine Abstimmung aber erzwungen werden. Dann müssen sich auch noch die EU-Mitgliedstaaten im Rat auf eine gemeinsame Position einigen, was bisher nicht gelungen ist. Wenn beide EU-Gesetzgeber (also EU-Parlament und Rat) eine jeweilige Position haben, wird in den sogenannten Trilogen (an denen auch die Kommission teilnimmt) der endgültige Gesetzestext ausverhandelt.