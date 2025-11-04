Vorteilswelt
Wird Wette eingelöst?

Mama Arnautovic begeistert sogar den Haubenkoch

Fußball International
04.11.2025 20:14
ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic mit Mama Gabriela bei „Steegwirt“ Fritz Grampelhuber.
ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic mit Mama Gabriela bei „Steegwirt“ Fritz Grampelhuber.(Bild: ServusTV (Screenshot))

Zwei-Hauben-Koch Fritz Grampelhuber ist seit fast zehn Jahren die kulinarische Konstante des österreichischen Fußballnationalteams. Aber Gabriela Arnautovic, die Mutter des Rekord-Torschützen Marko, brachte selbst den „Steegwirt“ vom Hallstättersee mit einem ganz besonderen Rezept zum Staunen!

0 Kommentare

Fleischlaberl nach Mamas Art ist die absolute Leibspeise von Marko. Deshalb musste Gabriela dem ÖFB-Koch zeigen, wie sie der Sohnemann am liebsten hat. „Die Mama zeigt dir das jetzt, damit du als Sternekoch endlich einmal lernst, wie man Fleischlaberl macht“, erklärt Arnautovic Grampelhuber in der Doku  „Fritz, was gibt’s“, die am 14. November um 20.15 Uhr bei ServusTV läuft und schon am Montag in der Sendung „Talk im Hangar 7“ beworben wurde.

Fritz Grampelhuber,
Fritz Grampelhuber,(Bild: ServusTV:)

Arnautovic: „Er sagt mir immer, seine Fleischlaberl sind super – aber die schauen ja nicht einmal nach Fleischlaberl aus.“ Seine Wette mit dem Haubenkoch: „Wenn dir die Fleischlaberl meiner Mutter schmecken, musst du sie als ‘Arnautovic-Mama Fleischlaberl‘ ins Menü tun. Du kannst ja schließlich nichts von meiner Mama lernen, ohne ihr dafür zu danken!“ Top, die Wette galt!

(Bild: ServusTV (Screenshot))

„Wir machen das wie Schnitzel“
Also kochte Gabriela Arnautovic auf: Faschiertes, viele Zwiebeln, Eier, Senf Mineralwasser – und dann der Geheimtipp: „Wir machen das wie Schnitzel – mit Mehl, Ei und Brösel. Dazu Senf und Mineralwasser!“ Da staunte der „Steegwirt“ nicht schlecht! Und tatsächlich: Grampelhuber war auch vom fertig zubereiteten Gericht begeistert. „Ja, du hast recht! Das ist hundertundeins und ich sag‘ das jetzt nicht, weil ich Angst hab vor dir! Ich sage: Danke“ 

Ob‘s die ‘Arnautovic-Mama Fleischlaberl‘ wirklich auf die Karte beim „Steegwirt“ schafft, blieb allerdings offen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
