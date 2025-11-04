Mama Arnautovic begeistert sogar den Haubenkoch

Fleischlaberl nach Mamas Art ist die absolute Leibspeise von Marko. Deshalb musste Gabriela dem ÖFB-Koch zeigen, wie sie der Sohnemann am liebsten hat. „Die Mama zeigt dir das jetzt, damit du als Sternekoch endlich einmal lernst, wie man Fleischlaberl macht“, erklärt Arnautovic Grampelhuber in der Doku „Fritz, was gibt’s“, die am 14. November um 20.15 Uhr bei ServusTV läuft und schon am Montag in der Sendung „Talk im Hangar 7“ beworben wurde.