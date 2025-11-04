SOS-Kinderdorf: Krisengipfel im Tiroler Landhaus

Landesrätin zuversichtlich

Pawlata sei es wichtig, dass die Daten, die noch ausständig seien, übermittelt werden, dies sei ihr nun zugesichert worden. Nun gehöre aufgearbeitet, was passiert ist, und an den drei Standorten in Tirol überprüft, wie es läuft. Die Landesrätin ist hier zuversichtlich, dass ein 2021 begonnener Strukturprozess weiterlaufen und das Land Tirol darin einbezogen werde.