Champions League

LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Juve, Real und PSV

Champions League
04.11.2025 04:25
Was ist heute für Kylian Mbappé und seine Kameraden von Real Madrid drinnen?
Was ist heute für Kylian Mbappé und seine Kameraden von Real Madrid drinnen?(Bild: AP/Manu Fernandez)

Vierter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: In den Dienstag-Spätspielen müssen u.a. Juventus Turin gegen Sporting Lissabon, Real Madrid beim FC Liverpool oder PSV Eindhoven bei Olympiakos Piräus ran. Wir berichten live (siehe unten)! 

Hier der LIVETICKER:

In einem der Top-Spiele des Tages treffen der FC Liverpool und Real Madrid ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba an der Anfield Road aufeinander. Liverpool stoppte am Wochenende den Negativlauf und feierte nach davor vier Niederlagen einen Sieg gegen Aston Villa. Ob es für ein Real Madrid in Hochform reicht, wird sich zeigen.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, einst fünf Jahre lang Spielmacher von Liverpool, führt nach einem 4:0 gegen Valencia La Liga überlegen an und ist auch in der Champions League noch makellos. Stürmerstar Kylian Mbappe präsentiert sich treffsicher und hält bereits bei 13 Saisontoren in der Liga und fünf in der Königsklasse.

„Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Obwohl sie zuletzt keine guten Ergebnisse hatten, sind sie noch immer eine Top-Mannschaft. Niemand hier glaubt, dass es ein einfaches Spiel wird“, erklärte Real-Verteidiger Trent Alexander-Arnold, der seinen Jugendklub Liverpool im Sommer Richtung Madrid verlassen hatte.

Danso und Florucz im Einsatz
Spannende Aufgaben warten auf die weiteren Klubs mit ÖFB-Legionären. Der belgische Meister Union Saint-Gilloise, in der heimischen Liga ungeschlagen Tabellenführer, gastiert bei Atletico Madrid. ÖFB-Teamstürmer Raul Florucz hofft auf seinen zweiten Champions-League-Einsatz, er war von dem seit 13. Oktober amtierenden neuen Trainer David Hubert zuletzt allerdings zweimal nicht in den Kader nominiert worden.

