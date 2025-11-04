Vorteilswelt
Bayern-Held als Täter

Horrorfoul! Hakimi verlässt unter Tränen den Platz

Fußball International
04.11.2025 22:19
Achraf Hakimi wurde unter Tränen behandelt.
Achraf Hakimi wurde unter Tränen behandelt.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Da wurde es kurz still im Parc des Princes. PSG-Star Achraf Hakimi wurde scher von Doppeltorschütze Luis Diaz gefoult – und verließ unter Tränen das Spiel. Sollte die Verletzung schwerwiegend sein, könnte die anstehende WM in Gefahr sein …

Es war eine Halbzeit eins zum vergessen für den amtierenden Champions-League-Sieger. Zuerst muss Weltfußballer Ousmane Dembele verletzt raus, dann kassiert man zwei Gegentore von Luis Diaz und kurz vor der Halbzeitpause bringt genau dieser auch noch Achraf Hakimi böse zu Fall. Völlig ohne Grund springt der Kolumbianer Hakimi auf der Mittellinie von hinten rein, Hakimi verdreht dabei seinen Knöchel und bleibt unter Schmerzen liegen.

Luis Diaz foulte Achraf Hakimi schwer.
Luis Diaz foulte Achraf Hakimi schwer.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Glatt-Rot für Diaz
Beide konnten ihren Teams nun nicht mehr in der zweiten Spielhälfte zur Verfügung stehen. Hakimi war verletzt raus und Diaz wurde für sein Horrorfoul mit Glatt-Rot bestraft. Wie schwerwiegend die Hakimi-Verletzung wirklich ist, ist noch nicht bestätigt.

