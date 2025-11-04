Horrorfoul! Hakimi verlässt unter Tränen den Platz

Es war eine Halbzeit eins zum vergessen für den amtierenden Champions-League-Sieger. Zuerst muss Weltfußballer Ousmane Dembele verletzt raus, dann kassiert man zwei Gegentore von Luis Diaz und kurz vor der Halbzeitpause bringt genau dieser auch noch Achraf Hakimi böse zu Fall. Völlig ohne Grund springt der Kolumbianer Hakimi auf der Mittellinie von hinten rein, Hakimi verdreht dabei seinen Knöchel und bleibt unter Schmerzen liegen.