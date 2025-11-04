„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es

Im Fokus der Kritik steht Vorsitzender Andreas Babler. Mit dem Regierungseintritt mit ÖVP und NEOS begann der Sinkflug. Die Länder fürchten um ein Abfärben des Bundes auf ihre anstehenden regionalen Wahlen.

Besorgte Rote

Mit Max Lercher und Peter Kaiser läuteten bekanntlich ja bereits die Landesparteispitzen aus der Steiermark und Kärnten die Alarmglocken. Laut läuten gehört hat man sie auch in der Gewerkschaft.