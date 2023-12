DSN will bei Messenger-Diensten mitlesen können

Es gäbe zwar eine Vielzahl an offenen Telegram-Gruppen oder Instagram-Seiten, auf denen Radikalisierung passiere, konkrete Anschlagspläne finde man jedoch nur in geschlossenen Gruppen, und auf diese hätten Österreichs Staatsschützer derzeit keinen Zugriff, anders als Geheimdienste im Rest Europas. „Wir haben nicht ausreichend Befugnisse, um die Bedrohungslage in den Griff zu bekommen“, warnt Haijawi-Pirchner.