Vom Sturm-Macher zum Bullen-Dompteur?

In Salzburg, sportlich als aktueller Tabellenführer zwar in der Spur, soll man vor dem Europa-League-Duell am Donnerstag gegen Deventer (Hol) jedoch stark auf eine Schicker-Heimkehr nach Österreich hoffen. Gerüchten zufolge soll der Steirer, der ja auch von Jürgen Klopp und der obersten Red-Bull-Spitze persönlich kontaktiert wurde, die Heimkehr auch aus familiären Gründen überlegen. Passiert der Transfer wirklich, wäre die Brisanz zwischen Sturm und Salzburg – nicht nur wegen der anstehenden Schlagerpartie – um ein Vielfaches gestiegen. Erste Rufe von erbosten Sturm-Fans hallen bereits durch die steirische Landeshauptstadt.