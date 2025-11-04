Psychiater für Frau Walter: 130.000 Euro Förderung

Geldregen für Verein, der Psychiater organisierte

Jetzt der nächste Aufreger in dem grotesken Fall: Im Integrationsausschuss des Wiener Gemeinderats wurde aktuell beschlossen, dass dem Verein „Courage“ eine Förderung in der Höhe von 130.000 Euro gewährt wird. Das ist jene Familien- und Sexualberatungsstelle im queeren Bildungszentrum, die den früheren Stundenhotelbetreiber Walter P., wie dieser live im TV enthüllte, quasi für sein „Coming out“ bei einem renommierten Psychiater im Herzen der Stadt an der Hand nahm. Damit hatte Frau Waltraud den Leiter der Trans-Beratungsstelle öffentlich bloßgestellt, der sich wenige Tage zuvor in einem „ZIB“-Interview über den dreisten Schwindel empört hatte