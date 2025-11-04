Alarm am Himmel
Neue Drohnensichtung: Flughafen Brüssel gesperrt
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden. Diesmal trifft es Brüssel.
Wegen einer Drohnensichtung landen und starten vorerst keine Flugzeuge mehr am Flughafen Brüssel-Zaventem. Aus Sicherheitsgründen sei nach einer Drohnenmeldung der gesamte Flugverkehr vorläufig eingestellt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes.
Swiss-Maschine umgeleitet
Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden. Eine Maschine der Swiss, die bereits auf dem Weg in die belgische Hauptstadt war, wurde nach Amsterdam umgeleitet.
Auch Drohnen über Militärbasis
Auch bei der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind erneut Drohnen gesichtet worden. Bürger meldeten am Dienstagabend sechs Drohnen in der Nähe des Flugplatzes, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, Steven Matheï, berichtet. Die Polizei habe zwei Drohnen bestätigt. „Alles ist noch sehr unklar, da selbst das Militär diese Drohnen offenbar nicht erkennen konnte“, sagte der Bürgermeister. Ein Polizeihubschrauber sei angefordert worden, um die Drohnen gegebenenfalls zu verfolgen.
Schon am vergangenen Wochenende waren mehrfach Drohnen über Kleine-Brogel gesichtet worden. Der Militärstützpunkt im flämischen Landesteil Belgiens war im Oktober Teil des jährlichen NATO-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen.
Kürzlich erst zwei Sichtungen in Deutschland
In den vergangenen Tagen gab es auch zwei Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen. Am Sonntagabend sorgte eine am Bremer Flughafen vorübergehend für Chaos, am vergangenen Freitag traf es den Flughafen Berlin.
