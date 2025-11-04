LIVE ab 21 Uhr: Titelverteidiger PSG gegen Bayern

Vierter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: Titelverteidiger Paris St.-Germain muss daheim gegen den FC Bayern ran. Wir berichten live (siehe unten)!
Hier der LIVETICKER:
Bayern München reist mit einer Rekordserie und breiter Brust zur bisher schwersten Prüfung. Der mit 15 Siegen aus 15 Pflichtspielen in die Saison gestartete deutsche Meister fordert heute in der Champions League Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Bayern-Trainer Kompany verpasste dem Kräftemessen des Champions-League-Tabellenersten aus Paris mit dem Zweiten aus München folgende Überschrift: „Rock ‘n‘ Roll in Paris!“ Es wird sicher ein heißer Tanz im Parc des Princes. Es ist ein Giganten-Treffen mit einigen der weltbesten Fußballer wie Ballon d‘Or-Gewinner Ousmane Dembele oder Bayerns Torgarant Harry Kane. Die große Frage ist, wie gut die national übermächtigen Bayern wirklich sind.
„Schwierigste Aufgabe“ für die Bayern
„Wir gehen da hin, um zu gewinnen. Aber wir wissen, dass das die schwierigste Aufgabe ist, die es im Fußball im Moment gibt“, sagte Kompany. Die Bayern mit dem seit Wochen in Hochform spielenden ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer treten aber auch maximal selbstbewusst an. „Paris ist eine starke Mannschaft. Ich denke, wir können sie trotzdem ärgern“, sagte Kapitän Manuel Neuer. „Wir wissen ja, wie wir diese Saison bislang gestaltet haben“, meinte der Torhüter, der die Chancen mit „50:50“ einschätzt.
Alle 15 Pflichtspiele dieser Saison haben die Münchner gewonnen und damit einen Rekord in europäischen Topligen aufgestellt. Die bis dato letzte Niederlage ist exakt vier Monaten her, zugefügt wurde diese den Bayern von PSG im Viertelfinale der Klub-WM in den USA mit 2:0. Am Wochenende quälten sich die Pariser in der Ligue 1 zu einem mageren 1:0 gegen OGC Nizza. Was Trainer Luis Enrique aber rasch abhakte und schon gar nicht verunsicherte. „Wir waren im Kopf schon konzentriert auf Bayern München. Weil es ist eines der besten Spiele, die du spielen kannst – gegen eines der besten Teams in Europa“, erklärte der Spanier. „Wir wissen, wie schwierig es ist, drei oder vier Spiele in Serie zu gewinnen. Aber wenn es 15 sind, ist das einfach unglaublich“, sagte der Coach.
