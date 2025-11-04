LIVE ab 21 Uhr: Titelverteidiger PSG gegen Bayern

Alle 15 Pflichtspiele dieser Saison haben die Münchner gewonnen und damit einen Rekord in europäischen Topligen aufgestellt. Die bis dato letzte Niederlage ist exakt vier Monaten her, zugefügt wurde diese den Bayern von PSG im Viertelfinale der Klub-WM in den USA mit 2:0. Am Wochenende quälten sich die Pariser in der Ligue 1 zu einem mageren 1:0 gegen OGC Nizza. Was Trainer Luis Enrique aber rasch abhakte und schon gar nicht verunsicherte. „Wir waren im Kopf schon konzentriert auf Bayern München. Weil es ist eines der besten Spiele, die du spielen kannst – gegen eines der besten Teams in Europa“, erklärte der Spanier. „Wir wissen, wie schwierig es ist, drei oder vier Spiele in Serie zu gewinnen. Aber wenn es 15 sind, ist das einfach unglaublich“, sagte der Coach.