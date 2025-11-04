Vorteilswelt
Mit 15 (!) Jahren

Arsenal-Youngster bricht Champions-League-Rekord

Fußball International
04.11.2025 22:40
Max Dowman ist der jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte.
Max Dowman ist der jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte.(Bild: AFP/MICHAL CIZEK)

So jung war noch niemand in der Champions League. Arsenals Youngster Max Dowman brach mit 15 Jahren und 308 Tagen den Rekord für den jüngsten Spieler aller Zeiten in der Königsklasse.

In der 72. Spielminute im 3:0-Sieg gegen Slavia Prag schrieb der Engländer Max Dowman Champions-League-Geschichte. So jung wie er stand bislang noch kein anderer Spieler in der Königsklasse auf dem Spielfeld. Den bisherigen Rekord hielt das ehemalige BVB-Juwel Youssoufa Moukoko, der mit 16 Jahren und 18 Tagen debütierte.

Nummer zwei in Premier League
Max Dowman sorgte in dieser Saison, vor allem durch seine guten Leistungen trotz des jungen Alters, schon für mehrere Schlagzeilen. In der Premier League verpasste er knapp den Rekord für den jüngsten Spieler, den überbot Mitspieler Ethan Nwaneri 2022 um zwei Monate. Dowman spielte in der laufenden Saison bereits fünf Mal für die „Gunners“, konnte bei seinem Premier-League-Debüt sogar einen Elfmeter rausholen.

