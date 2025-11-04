Arsenal-Youngster bricht Champions-League-Rekord

Nummer zwei in Premier League

Max Dowman sorgte in dieser Saison, vor allem durch seine guten Leistungen trotz des jungen Alters, schon für mehrere Schlagzeilen. In der Premier League verpasste er knapp den Rekord für den jüngsten Spieler, den überbot Mitspieler Ethan Nwaneri 2022 um zwei Monate. Dowman spielte in der laufenden Saison bereits fünf Mal für die „Gunners“, konnte bei seinem Premier-League-Debüt sogar einen Elfmeter rausholen.