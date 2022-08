Wenn IT-Giganten Eltern Kindesmissbrauch vorwerfen

Im Kampf gegen Pädophile im Netz setzen internationale IT-Konzerne wie Google oder Microsoft auf automatische Scans der in ihre Cloud-Speicher hochgeladenen Fotos. Schlägt der Algorithmus an, werden die Behörden eingeschaltet. Auch in Europa werden Kinderporno-Scans in Chat-Tools wie WhatsApp diskutiert. Fälle aus den USA zeigen allerdings die Grenzen der Technologie auf. Eltern, die Kinderärzten Aufnahmen ihrer Babys sandten, flogen aus ihren Google-Konten und wurden des Missbrauchs bezichtigt.