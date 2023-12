Lieben und tricksen in Nestroys „Höllenangst“

In „Höllenangst“ geht es um die Resignation der kleinen Leute in miesen Zeiten, in denen noch dazu der Aberglauben „fröhliche Urständ“ feiert: Der arbeitslose Schustersohn Wendelin begegnet eines Nachts einem reichen, jungen Herrn, der ihm unter mysteriösen Umständen seinen Umhang und einen Haufen Geld überlässt. Für diesen Wechsel des Glücks hat Wendelin nur eine Erklärung: Das muss der Teufel gewesen sein!