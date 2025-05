Das hat Bergheim-Torfrau mit Yann Sommer gemeinsam

Inter Mailands Goalie Yann Sommer war nach dem Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona in aller Munde. Generell zeigt der Schweizer in dieser Saison viele starke Leistungen. In der Serie A hat er heuer zwölfmal zu null gespielt. Ein Wert, den auch Bergheims Torfrau Michaela Fischer mit dem letzten Saisonspiel der Frauen-Bundesliga bei BW Linz/Kleinmünchen am Samstag (12.30) erreichen kann.