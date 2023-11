Im spritzigen Glanz von vergangenen Schlagertagen

Was reimt sich auf Schloss und was bleibt übrig, wenn man nach 20 Jahren Totgesagtsein nach Velden zurückkommt? Genau: Ein Floss. Aber Lanny Berger alias Roy Black macht es wie die ganzen Villenbesitzer - er holt sich eine Genehmigung vom Bürgermeister und baut sein Erbstück im See aus.