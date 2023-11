Gesundheitssystem: Erstkontakt künftig digital

Der Erstkontakt mit dem Gesundheitssystem soll in Zukunft digital erfolgen. Das sieht die am Montag präsentierte eHealth-Strategie bis 2030 vor. So sollen telemedizinische Angebote in allen Versorgungsstufen ausgebaut werden. „Digital vor ambulant vor stationär - das ist der Leitsatz der aktuellen Gesundheitsreform“, erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch dazu.