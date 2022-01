Experte: Österreich bei Telemedizin „in Verzug“

Die Defizite, die in allen diesen Belangen in Österreich vorliegen, so der Experte: „Zunächst fehlt ein Gesetz, ähnlich jenem in Deutschland. Dann fehlt in Österreich natürlich auch ein Verfahren für die Zulassung. Und schließlich muss noch die Finanzierung solcher digitalen Gesundheitsanwendungen durch die Krankenkassen geklärt werden. Das dauert sicher einige Jahre, ich rechne eben mit vier bis fünf Jahren.“ Zwar fänden sich im Bundesfinanzgesetz 2022 Formulierungen, die in diese Richtung weisen, getan habe sich aber nichts. „Es wäre halt schon bizarr, wenn eine derartige österreichische App in Deutschland auf den Markt kommen müsste, weil es das in Österreich nicht gibt.“